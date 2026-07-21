Colegio en Girón, Santander no pagó a tiempo y estudiantes se quedarán sin presentar el Icfes

Bucaramanga

Más de 38 estudiantes de la Institución Educativa Miguel Sánchez Hinestroza en la vereda Acapulco de Girón en Santander se quedarán sin presentar las Pruebas Saber 11, antes Icfes, pues el centro educativo aunque realizó la inscripción no hizo el pago en el tiempo establecido.

“Acudí a comunicarme con el rector y el rector me dice que efectivamente así fue. Se hizo la preinscripción de los estudiantes, pero no se hizo el pago y al no hacer el pago, pues no queda la inscripción de manera efectiva. En ese orden nos comunicamos de manera urgente con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación a través del enlace con el ICFES, pues le pedimos que nos permitieran hacer esas inscripciones y la noticia, lamentablemente, fue un no rotundo, por lo que solamente faltan 4 días”, indicó Adela Silva, secretaria de educación de Girón.

Esta situación ha sido rechazada por parte de los estudiantes y los padres de familias quienes aseguran que ellos sí realizaron el pago a la institución dentro del tiempo establecido y no entienden la razón por la cuál ellos no pagaron.

Ante esta situación, la secretaría de educación confirmó que hizo una petición al ministerio de educación para que le permita a estos jóvenes recibir su diploma sin aún haber presentado estas pruebas que son un requisito obligatorio para la graduación, sin embargo, aún no han recibido respuesta.

La administración municipal anunció que iniciará las investigaciones para verificar las razones por la no realización del pago por parte de la institución educativa.