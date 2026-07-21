¿Cuál ha sido la importancia de La Masía en títulos de la Selección española? Excoordinador explica

Albert Puig Ortoneda, entrenador español que hizo parte de La Masía, cantera del FC Barcelona y una de las divisiones menores de fútbol formativo más conocidas en todo el mundo del fútbol, habló este 21 de julio en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre el campeonato que consiguió la Selección de España en el recién acabado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Y es que cabe recordar que de los 26 jugadores campeones del mundo este 2026 con España, 8 fueron formados en La Masía (divisiones inferiores del Barcelona): Lamine Yamal, Gavi, Pau Cubarsí (que fue reconocido como el Mejor Jugador Joven del torneo), Dani Olmo, Eric García, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo y Víctor Muñoz.

En esa línea, Puig explicó el éxito de esta cantera y el papel histórico que ha jugado dentro de la Selección Española, teniendo en cuenta que en ambos campeonatos que ha ganado la ‘Roja’ una importante cantidad de jugadores han salido de La Masía.

El papel de La Masía en la Selección de España

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Así, Puig inició su relato: “La Selección de España, históricamente, nunca ganaba nada, se enfocaba siempre en esta famosa frase de la furia, del pensar que la actitud está por encima de la calidad. El primero que cambió eso fue Luis Aragonés, que vio que en esa época era cuando el famoso Barça de Guardiola heredó toda la esencia Cruyff y vio que ese fútbol, evidentemente, había rompido fronteras y era de los más famosos, ese equipo famoso de Messi, Xavi y Busquets”.

“Entonces, Luis Aragonés, con instinto bueno, se enfrentó a lo que es el centralismo de Madrid en ese caso, e impuso ese estilo de juego. A partir de aquí se ganó el campeonato de la Copa, después vino Del Busque, copió y dio importancia a ese modelo, y desde entonces la selección española, desde sus 20 años, desde sus selecciones inferiores que los tratan como equipos diferentes, que equipos que los cuidan, sigue esta misma línea”.

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Y agregó: “Y el secreto es eso, que se sigue en la misma línea y a veces, evidentemente un mundial no es fácil de ganar porque hay mil detalles que te pueden hacer perder un solo partido y no llegar a la final, pero eso para mí ha sido el éxito. Si eso trasladas en por qué la Masía, pues porque la Masía lleva 30 años con una idea de juego, que eso en el mundo del fútbol es muy complicado”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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