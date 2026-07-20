Mundial 2030: confirmaron la cantidad de equipos que tendrá ¿cómo será el formato del torneo?

Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA / Getty Images / Marvin Ibo Guengoer - GES Sportf

Con el paso de las horas se va poniendo fin a la emoción que supuso el Mundial 2026 y que acabó con la coronación de España, que se impuso en la final 1-0 a Argentina en el estadio de New York / New Jersey. Desde ya se comienza a pensar en lo que será la Copa del Mundo del 2020, que supondrá la celebración del centenario de la competición, la cual se disputó por primera vez en Uruguay 1930.

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El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, no dejó pasar la euforia del fin del Mundial para referirse a la edición del 2030, la cual será histórica, pues será la primera en celebrarse en 3 continentes, dividida en 6 países sede. Pero la gran duda era la cantidad de equipos participantes, luego de haber vivido la primera con 48 selecciones.

Presidente de la Conmebol confirma 64 equipos para el Mundial 2030

Con un mensaje acompañado de un video recordando el primer Mundial celebrado en Uruguay, y un recorrido a lo largo de los campeonatos, Domínguez mostró la ilusión manifestando “¡El próximo se juega en casa!". Posteriormente, añade la oportunidad de celebrar el centenario con 64 equipos.

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“En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos”, publicó en sus redes sociales.

¿Cómo será el formato del Mundial 2030?

Si bien esto deberá ser ratificado por la FIFA, la ampliación a 64 equipos cambiará el formato del torneo, lo que simplificaría a su vez el sistema de clasificación a las fases de eliminación directa. Partiendo de lo anterior, se eliminaría la figura de los mejores terceros que tanta polémica causó.

Fase de grupos: el campeonato se dividirá en 16 grupos de cuatro equipos cada uno.

el campeonato se dividirá en 16 grupos de cuatro equipos cada uno. Clasificación: los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán directamente a los dieciseisavos de final.

los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán directamente a los dieciseisavos de final. Adiós a los mejores terceros: con este formato se eliminaría la necesidad de tener en cuenta a los mejores terceros

Asimismo, habrá que esperar a la comunicación de cómo se disputarán las eliminatorias en Sudamérica, teniendo en cuenta que Argentina, Uruguay y Paraguay ya cuentan con cupo directo y Conmebol solo tiene a 10 países en disputa.

Inicia en Sudámerica y se traslada a Europa y África

Lo que sí está plenamente ratificado es que España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay serán países sede. No obstante, estas últimas tres naciones solo albergarán un partido por sede que será conmemorativo en Buenos Aires, Asunción y Montevideo. Luego, el Mundial se centrará plenamente en los dos países europeos y Marruecos

17 ciudades y 20 estadios albergarán la competición en España, Marruecos y Portugal del 13 de junio al 21 de julio, con tres candidatos para la inauguración y la final: el Santiago Bernabéu en Madrid, el Camp Nou de Barcelona y el Gran Estadio Hassan II de Casablanca,Marruecos, de nueva construcción.

Los partidos del Centenario abrirán la competición el 8 y el 9 de junio en el nuevo estadio Osvaldo Domínguez Dibb de Olimpia (Asunción/PAR), en el Monumental (Buenos Aires/ARG) y en el Centenario (Montevideo/URU).