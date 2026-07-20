Video: Violenta agresión de Leandro Paredes tras finalizar la final del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 terminó con la consagración de España, que derrotó a Argentina en el tiempo suplementario gracias a un gol de Ferran Torres, conquistando así su segunda estrella mundial. Sin embargo, la celebración del conjunto español quedó empañada por un fuerte altercado entre jugadores de ambas selecciones una vez finalizó el compromiso.

Así quedó la tabla de máximos goleadores tras FINAL del Mundial 2026: ¿quién ganó la Bota de Oro?

Violenta agresión de Leandro Paredes ¿Qué pasó?

El incidente comenzó cuando el árbitro esloveno Slavko Vinčić expulsó al argentino Leandro Paredes, quien perdió el control en medio de la frustración por la derrota. Según las imágenes del encuentro, el mediocampista sujetó por el cuello al defensor español Eric García, en una acción que provocó una inmediata reacción de los futbolistas de ambos equipos.

El primero en salir en defensa de su compañero fue Gavi, quien, pese a no haber disputado minutos en la final, ingresó al terreno de juego para enfrentar a Paredes. La situación aumentó rápidamente de tensión cuando Thiago Almada intervino para intentar detener al volante español, derribandolo durante el forcejeo.

Le puede interesar: Estos fueron los premios individuales que dejó la Copa del Mundo 2026

Mientras Gavi permanecía en el suelo, Leandro Paredes volvió a protagonizar un nuevo episodio de agresividad, lo que obligó a varios jugadores y miembros del cuerpo técnico a intervenir para evitar que la pelea pasara a mayores.

El entrenador argentino Lionel Scaloni fue uno de los primeros en ingresar para calmar los ánimos junto a su asistente Walter Samuel, logrando separar a los futbolistas y evitar que el enfrentamiento continuará. La rápida intervención del cuerpo técnico permitió que la situación no escalara aún más después del pitazo final.

Con la expulsión de Paredes y los incidentes posteriores al encuentro, la final del Mundial 2026 no solo será recordada por el histórico título conseguido por España, sino también por los momentos de tensión que marcaron el cierre del campeonato.

Le puede interesar: España, campeona del Mundial 2026: venció a Argentina y conquistó su segunda Copa del Mundo