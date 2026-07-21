El fútbol siempre ha sido del pueblo: Miguel Ángel Lotina criticó precios para final de Mundial 2026

El fútbol siempre ha sido desde el pueblo: Miguel Á. Lotina por precios para final del Mundial 2026

El pasado sábado, 19 de julio, se cerró el telón del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en el que la Selección de España se coronó como campeona del certamen (segunda vez en su historia) tras derrotar a la Argentina de Messi 1-0 con un gol de Ferrán Torres al minuto 106, en el tiempo extra.

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Sin embargo, en el ojo del debate no solo está el tema futbolístico, sino también lo extradeportivo luego de que se revelaron los precios de las entradas de la final en donde algunos boletos costabas desde los 4.000 dólares en adelante.

Para hablar por el tema pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, el reconocido exfutbolista español, y ahora entrenador, Miguel Ángel Lotina, quien, además, se refirió al campeonato de ‘La Roja’.

Críticas a la FIFA

En una de sus intervenciones, Lotina aseveró que “el fútbol siempre ha sido desde el pueblo”, dejando entre ver su desacuerdo con el precio de las entradas para ver la final del Mundial 2026.

“¿Con esos precios quién puede ir? ¿Qué gente puede ir? Pueden ir los ricos o los súper ricos, o la gente que le regalan (...) pero la gente normal esos precios no los puede pagar”, dijo.

Y agregó: “Yo creo que eso, al ser en Estados Unidos, está siendo lo malo. El miedo que tengo yo es que eso se contagie. Que el próximo europeo (Eurocopa) o la próxima Copa América y el próximo Copa América, no digamos del próximo Mundial, que se juega aquí entre España, Marruecos y Portugal, pues las entradas sean también a 3.000 o 4.000 euros, eso no tiene mucho sentido, así que hay que darle una vuelta a eso”.

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España, campeona mundial

Por otro lado, Lotina también habló del partido en donde España dominó ampliamente a Argentina y se quedó con la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras ganar 1-0.

Lotina aseguró que, especialmente, luego del gol de España, sintió miedo de que Argentina aplicara lo que hizo en las llaves finales: remontar sobre los últimos 10 minutos.

“La verdad es que Argentina en la fase de clasificación y en las eliminatorias había sufrido más de lo que todos pensábamos contra rivales que en teoría no eran demasiado fuertes, pero al final lo había solventado. Y el partido final es verdad que prácticamente en 115 minutos no tiró a puerta, no solo entre los tres palos, ni tan siquiera fuera, pero en los últimos minutos cuando España hizo el gol, y eso que Argentina estaba con 10, al final empezó a chuchar un poco y ahí pues piensas que puede ocurrir lo mismo que ha ocurrido con rivales anteriores”, contó.

Ferrán Torres, a pesar del gol, seguirá siendo criticado, según Lotina

Finalmente, el ahora entrenador español comentó que Ferrán Torres, un jugador muy resistido en los análisis de los futbolistas que integran la ‘Roja’, aseguró que a pesar de haber anotado el gol que le dio el campeonato a España, seguirá siendo criticado.

“Me temo que no acabarán las críticas, (...) no es seguramente un jugador titular. De decir, bueno, este tiene que jugar. No. Pero es un jugador que es muy importante para cualquier equipo, cualquier selección y para el Barça, que cuando sale, siempre sale con buena cara, siempre sale dispuesto aunque salga 10 minutos, o si juega un partido titular y luego dos suplentes, siempre sigue trabajando y luego hace goles, por eso a veces la gente le achaca aquí en España, los digamos puristas, que le falta un poquito de calidad”.

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Y sentenció: “Yo como entrenador hay jugadores en un equipo que los importantes siempre decimos que son los 11 primeros, pero luego hay unos cuantos que a veces son más importantes que los titulares y este es el caso de Ferrán, y espero que, por lo menos, seguro que hay un cambio, pero le van a seguir criticando los puristas que, digamos, le falta a lo mejor algo de calidad, pero seguro que le van a seguir criticando”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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