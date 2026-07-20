Ranking FIFA: así quedó la Selección Colombia en la tabla, tras disputar el Mundial 2026

Este lunes 20 de julio fue publicada la actualización del Ranking FIFA, listado que ordena a todas las selecciones del mundo desde la mejor hasta la peor. En esta oportunidad, se tomó en cuenta todo lo vivido en la Copa del Mundo 2026, certamen que terminó siendo conquistado por España.

Precisamente, la Roja se hizo con el primer lugar de la clasificación al sumar un total de 1995.88 puntos, producto de siete victorias y un empate. Lo anterior le permite superar a la Argentina, que ahora se encuentra en el segundo puesto con 1970.37 unidades. El podio lo cierra Francia, que terminó siendo cuarta en el Mundial, con 1948.97 puntos.

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Una de las mayores sorpresas de esta actualización la protagoniza México, que a pesar de haberse despedido en octavos de final, terminó ascendiendo cuatro posiciones y se metió en el décimo lugar. Los de Concacaf no lograban estar en el top-10 desdemarzo del 2022, cuando estuvieron brevemente en la novena colocación.

Inglaterra se mantiene en el cuarto lugar y tanto Brasil (5°) como Marruecos (6°) ascendieron un puesto, mientras que la primera gran caída la protagonizó Portugal, que pasó a ser séptima. Bélgica se encuentra octava y los Países Bajos están novenos.

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La Selección Colombia en el ranking FIFA, tras disputar el Mundial 2026

La Selección Colombia pasó por una situación similar a la de México. Si bien se esperaba un mejor desempeño en el Mundial 2026, ambas selecciones terminaron cayendo en octavos de final y a pesar de ello tuvieron un ascenso importante en el ranking FIFA. En este orden de ideas, la Tricolor subió dos escalones y ahora es undécima (11°) con 1739.89 puntos.

El balance dado al equipo colombiano es de tres victorias, un empate y una derrota, lo cual le permitió sobrepasar a dos potencias europeas como lo son Alemania (12°) y Croacia (13°). Lo anterior recordando que su verdugo de la Copa del Mundo, es decir Suiza, subió ni más ni menos que cinco posiciones y pasó a ser 14°.

Colombia queda entonces a un solo paso de regresar al top-10 del escalafón, situación que no consigue desde octubre del 2024 (10°).

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