Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 jul 2026 Actualizado 14:59

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

“Legalmente el presidente es De la Espriella, legítimamente es cuestionado”: Carolina Corcho

La senadora afirmó que las denuncias por fraude electoral ya están interpuestas.

Carolina Corcho, exministra de Salud | Foto: Colprensa

Carolina Corcho, exministra de Salud | Foto: Colprensa / Mariano Vimos

Carolina Corcho, exministra de Salud | Foto: Colprensa
Añadir Caracol Radio en Google
Carolina Corcho, exministra de Salud | Foto: Colprensa

Carolina Corcho, exministra de Salud | Foto: Colprensa / Mariano Vimos

Carolina Corcho, exministra de Salud | Foto: Colprensa

Carolina Corcho, exministra de Salud | Foto: Colprensa / Mariano Vimos

La recién posesionada senadora del Pacto Histórico, Carolina Corcho, en entrevista con Julio Sánchez Cristo en 6AM W, habló sobre la legalidad del presidente electo Abelardo De la Espriella, confirmando la validez de su elección, pero cuestionando su legitimidad como mandatario.

Esto, previo a afirmar que la bancada del partido de oposición ratifica que: “sí hubo actos de delitos electorales y fraude, por eso se interpuso una demanda de nulidad y una serie de acciones para impugnar la elección de Abelardo De la Espriella”.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir