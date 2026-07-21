“Argentina no se presentó al partido”: Manu Carreño analiza la final del Mundial 2026
El periodista de la Cadena SER habló sobre la segunda Copa del Mundo conseguida por la selección de España.
“Argentina no se presentó al partido”: Manu Carreño analiza la final del Mundial 2026
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El director de ‘El Larguero’ en la Cadena SER, Manu Carreño, habló con Julio Sánchez Cristo en 6AM W sobre el resultado de la final del Mundial 2026 y el desempeño que tuvieron ambos finalistas, Argentina y España, a lo largo de la competencia.
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David Otero
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