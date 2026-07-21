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21 jul 2026 Actualizado 12:18

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“Argentina no se presentó al partido”: Manu Carreño analiza la final del Mundial 2026

El periodista de la Cadena SER habló sobre la segunda Copa del Mundo conseguida por la selección de España.

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El director de ‘El Larguero’ en la Cadena SER, Manu Carreño, habló con Julio Sánchez Cristo en 6AM W sobre el resultado de la final del Mundial 2026 y el desempeño que tuvieron ambos finalistas, Argentina y España, a lo largo de la competencia.

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