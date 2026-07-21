El Pueblo gana iluminación LED con la expansión del alumbrado público

La Alcaldía de Barranquilla culminó la ampliación de la cobertura del alumbrado público en el barrio El Pueblo, una intervención que permitió llevar por primera vez iluminación a varios tramos de este sector que hasta ahora permanecían sin el servicio. La iniciativa busca fortalecer la seguridad, mejorar la movilidad y ofrecer mejores condiciones para los habitantes.

Las obras se desarrollaron en la carrera 12 con calle 110, la carrera 10 entre las calles 110 y 120, y la carrera 10E entre las calles 110 y 114. Con la puesta en funcionamiento del nuevo sistema, peatones, ciclistas y conductores cuentan con espacios mejor iluminados, mientras que la comunidad dispone de entornos más seguros durante la noche.

Para ejecutar el proyecto fueron instalados 35 nuevos postes y 35 luminarias con tecnología LED, además del cableado y la infraestructura eléctrica necesaria para garantizar un servicio confiable y eficiente. La intervención hace parte de las acciones encaminadas a ampliar la cobertura del sistema de alumbrado público en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con la Administración distrital, la expansión beneficia a zonas que históricamente carecían de iluminación, contribuyendo a la recuperación del espacio público, el fortalecimiento de la seguridad y una mejor calidad de vida para las familias del barrio El Pueblo.

Con esta obra, el Distrito reafirmó su estrategia de modernización del alumbrado público mediante la incorporación de tecnología LED y la ampliación de la cobertura en sectores priorizados, con el propósito de consolidar una Barranquilla más segura, sostenible y con mejores espacios para la convivencia ciudadana.