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06 jul 2026 Actualizado 12:52

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Desde el 21 de julio finaliza concesión de Autopista del Caribe en el Atlántico

La terminación del contrato de concesión de Autopista del Caribe impedirá la construcción del peaje en Arroyo de Piedra y trasladará la operación del corredor a Invías.

Referencia. Arroyo de Piedra, Luruaco / Cortesía (Tomada de Google Maps)

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El Comité Antipeaje del Atlántico celebra el fin de la concesión de Autopista del Caribe: se eliminará peaje en Arroyo de Piedra y tramo Cartagena–Barranquilla.

El líder del sur del Atlántico, Humberto Currea, informó que en una reunión con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), contratistas, la concesión y la interventoría del proyecto, se anunció la finalización del contrato de concesión para el área de influencia en el Atlántico con la Autopista del Caribe.

Para nosotros como Comité Antipeaje recibimos esa noticia muy importante donde el 21 de julio ya deja de existir la concesión en el Atlántico e Invías recibe todos los peajes así como lo tenía la concesión sin ninguna modificación, lo recibe el día 22 de julio Invías toda la infraestructura que estaba manejando bajo su custodia la concesión en el Atlántico”, indicó Currea.

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Según explicó, la terminación del contrato se hará efectiva el 21 de julio, lo que implicará la eliminación de la construcción del peaje en Arroyo de Piedra y de la unidad funcional 7, correspondiente al corredor de carga Cartagena–Barranquilla.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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