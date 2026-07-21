Con el Opening Weekend arrancará este sábado, 25 de julio, Colombiamoda 2026

Medellín

Una semana completa de moda, creatividad, negocios, cultura y conocimiento vivirá Medellín con Colombiamoda 2026.

Opening Weekend

La programación de las actividades se tiene prevista entre el sábado 25 y el viernes 31 de julio y arrancará por primera vez con un fin de semana de apertura o el Opening Weekend.

Esta apertura presentará la colaboración entre Vélez y J Balvin, que integrará música, moda, performance y artesanía contemporánea con el desfile denominado “Artisan Gang in The City”.

Este desfile está previsto para el sábado 25 de julio y reunirá algunos de los atributos creativos que posicionan a Colombia como un referente cultural para América Latina y el mundo.

El protagonista será el arriero antioqueño.

Esta presentación está inspirada en el recorrido del arriero antioqueño desde la montaña hacia la ciudad; la colección construye una narrativa donde el origen no permanece inmóvil, sino que evoluciona.

Esta puesta en escena está inspirada en el recorrido del arriero antioqueño hacia la ciudad, con la presentación de la colección que tendrá 28 salidas que fusionan cuero, tejidos, bordados y oficios artesanales.

El carriel tendrá una transformación para este evento, lo mismo que el punto de Cruz y los tejidos tradicionales en una propuesta que exalta el lujo artesanal latinoamericano, la identidad cultural y la creatividad colombiana.

Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, explicó que “las grandes semanas de la moda del mundo han evolucionado hasta convertirse en plataformas culturales capaces de conectar industrias creativas, negocios y entretenimiento. Esa es la visión que estamos impulsando para Colombiamoda. Hoy la moda conversa con la música, el arte, la cultura y las nuevas expresiones de creatividad. “Artisan Gang in The City” representa precisamente esa evolución y la capacidad que tiene el sistema moda latinoamericano para proyectar conversaciones relevantes a escala global”.

El lujo artesanal

Los conceptos como el lujo artesanal, la autenticidad, el origen y el diseño son ventajas competitivas para la región, en medio de un ecosistema creativo que tiene la capacidad de amplificar las narrativas culturales.

Para Inexmoda, “todos estos símbolos convergen en una visión que celebra la exuberancia latina, la riqueza del territorio y la capacidad de la artesanía para evolucionar sin perder su esencia”.

La transformación en el desfile

Para los organizadores de Colombiamoda, el desfile de apertura ha sido concebido como una experiencia inmersiva donde la escenografía se integra al relato de la ciudad y su transformación.

Esta colección es la cuarta entrega de la colaboración entre Vélez y J Balvin, en esta alianza creativa que se ha consolidado como una plataforma de innovación, visión y cocreación.

J Balvin explicó que “ir a nuestro pasado y viajar al futuro para encontrarnos en un presente seguro. Esta colección en especial tiene la esencia de dónde venimos y la visión de hacia dónde vamos como colombianos, como latinos. Somos Made in Colombia, Made in Medellín”.

El desfile coincide además con la celebración de los 40 años de Vélez, un aniversario que encuentra a la marca en uno de los momentos más significativos de su evolución.