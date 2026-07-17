Medellín celebrará la edición XXVIII del Desfile de Silleteritos en Santa Elena

Medellín

Este domingo 19 de julio, Medellín vivirá la edición XXVIII del Desfile de Silleteritos bajo el lema “Territorio de manos mágicas”. El evento comenzará a las 10:00 a. m. en la vereda central de Santa Elena y servirá como la antesala oficial de la tradicional Feria de las Flores.

Un total de 560 niños y jóvenes recorrerán un trayecto de un kilómetro desde la I.E. Santa Elena hasta el coliseo del parque principal. Diseñado para el cuidado de los menores, el desfile contará con trajes típicos, silletas llenas de color y la participación especial de 10 niños neurodiversos.

Las categorías del desfile están organizadas por edades: Coches (con padres acompañantes), Primera Infancia, Infantil y Jóvenes, quienes cerrarán con silletas comerciales. No habrá juzgamiento competitivo, por lo que todos los participantes recibirán un premio simbólico en reconocimiento a su herencia.

El secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, destacó el evento como un pilar fundamental para salvaguardar la cultura silletera. Este desfile es el resultado de un proceso pedagógico y social respaldado por los Festivales del Conocimiento, donde los mayores transmiten sus saberes.

Al finalizar el recorrido, la jornada continuará con una variada programación artística y cultural en la tarima principal del parque hasta las 11:00 p. m. Los interesados en conocer más detalles de la programación pueden consultar el sitio web oficial o la red social de la secretaría de cultura de Medellín.