La Alcaldía de Medellín abrió la convocatoria para la boletería de graderías en la Feria de Flores

Medellín

La Alcaldía de Medellín habilitó las inscripciones para el ingreso a las graderías de los desfiles de la Feria de las Flores, las cuales estarán habilitadas hasta el próximo jueves, 23 de julio.

¿Cuáles son los desfiles que tendrán graderías?

Desde el gobierno distrital explicaron que los eventos incluidos en el sorteo son el Desfile de Chivas y Flores, programado para el sábado primero de agosto; el Desfile Avenida Primavera, programado para el domingo dos de agosto; el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, que se desarrollará el próximo 7 de agosto; y la edición número 69 del Desfile de Silleteros, que se hará el domingo 9 de agosto.

¿Cómo es la inscripción y asignación de pases?

La Alcaldía de Medellín aclaró que son 14 mil pases dobles para uno de los cuatro desfiles; para ello, las personas interesadas deben inscribirse una sola vez en la línea telefónica 300 913 0986, sin ningún tipo de costo.

Los que se inscriban deben registrarse con su número de cédula y la fecha de expedición de ese documento de identidad.

Explicó el secretario de Cultura Ciudadana de Medellín, Santiago Silva Jaramillo, que el proceso de selección será aleatorio: “Serán 14.000 pases dobles que se asignarán mediante un sorteo transparente y aleatorio, para que más personas vivan de cerca esta celebración de ciudad. La invitación que les estamos haciendo es para que se inscriban entre el 20 y el 23 de julio en la línea habilitada por la Alcaldía de Medellín”.

Solo se puede una inscripción por ciudadano

Desde esta dependencia distrital explicaron que la participación se validará una sola vez por ciudadano, por lo que las cédulas duplicadas serán excluidas del sorteo de los pases para asistir a las graderías dispuestas por la Alcaldía de Medellín.

Además, aclararon que llamar desde varias líneas telefónicas no incrementa las probabilidades de ganar las boletas, ya que el sistema verifica rigurosamente cada documento registrado.

También, las solicitudes incompletas o con errores serán descartadas.

Los resultados del sorteo

Este viernes, 24 de julio, será el sorteo cuyos resultados se podrán conocer en la página web www.medellin.gov.co y, adicionalmente, los ganadores recibirán un mensaje de texto con la información detallada sobre el ingreso obtenido.

Las entradas deberán reclamarse personalmente con la cédula física en el lugar y horarios que se darán a conocer en los próximos días.

Programación de la Feria de las Flores

La Alcaldía de Medellín invitó a los ciudadanos para que disfruten de más de 120 actividades que se tienen previstas en la Feria durante los 10 días de programación entre el viernes 31 de julio y el domingo 9 de agosto.

La Feria de las Flores “Medellín te quiere y florece para ti” arrancará con el concierto inaugural gratuito el 31 de julio en el sector del Obelisco y cerrará el 9 de agosto con el emblemático Desfile de Silleteros, que celebra 69 años de historia con más de 530 participantes.

La programación también incluye eventos imperdibles como los desfiles de Chivas y Flores, Autos Clásicos y Antiguos, y la tradicional rodada de Feria al Ritmo de Bicicleta.