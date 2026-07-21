Colectivos de mujeres en Caldas denuncian negligencia de las autoridades ante casos de violencia

Palestina

Luego de los casos de Paola Gimena en Villamaría, Rosa Mayerli en Soacha y la agresión que sufrió una mujer por parte de su pareja sentimental en Fusagasugá (Cundinamarca), las lideresas en Caldas lamentan el aumento de casos de violencia a las mujeres y, especialmente, en el corregimiento de Arauca, donde Martha Lucía Vásquez, directora ejecutiva de la Fundación Todos por los Derechos Humanos e integrante del Consejo comunitario de mujeres de Palestina, denuncia que la falta de institucionalidad y el actuar de las autoridades es deficiente.

“En Arauca (Caldas), los índices de violencia de género son altos. Como defensora de derechos humanos y representante de las mujeres, he dado a conocer estas situaciones al departamento, a las comisarías de familia, a la fiscalía, a la policía, a la alcaldía y a la primera gestora social, pero vemos la falta de institucionalidad, nada pasa, la negligencia que tenemos es evidente, no judicializan a los agresores, brillan por su ausencia, entonces estamos desprotegidas, a merced que nos hagan daño. Uno averigua un fin de semana, cuando más se disparan los casos, en el hospital y en la estación de policía y no tienen registros, se ha normalizado”.

Solicita al gobierno nacional electo tratar los casos de violencia contra la mujer, ser contundentes e investigarlos a fondo.

“Las mujeres son agredidas, constantemente, y no se denuncia, entonces es un tema de fondo y requerimos que toda la institucionalidad actúe, ya que he ido a la comisaría a consultar, me responden que se activará la ruta de atención y después indican que no es competencia de ellos, sino de la fiscalía. Ojalá el gobierno electo sea fuerte contra esos agresores de mujeres; nosotras por denunciar estos casos estamos amenazadas, las mujeres estamos desprotegidas”, recalca Vásquez.

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Precisamente, las autoridades en Arauca indagan un presunto caso de violencia contra una mujer al interior de una residencia ocurrido en días pasados.