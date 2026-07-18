Cundinamarca ofrece recompensa de 10 millones de pesos por información de agresor en Fusagasugá

Cundinamarca

Se presentó un nuevo hecho de violencia de género en Cundinamarca. Esta vez el episodio, que quedó grabado por las cámaras de seguridad del municipio de Fusagasugá, ocurrió el pasado 15 de julio a las 9:15 de la noche en plena vía pública.

En el video se evidencia el momento en el que la mujer se baja de un taxi y un hombre llega a golpearla. La mujer en plena vía pública es golpeada y pateada en reiteradas ocasiones.

El video se viralizó en redes sociales donde las personas mostraron su rechazo frente al violento comportamiento del hombre.

Ante esto, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció un recompensa de 10 millones de pesos para quien brinde información de la ubicación del presunto agresor identificado como Edwin Ricardo Reyes.

“Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien suministre información que permita dar con el paradero de esta persona”, anunció el mandatario.

El gobernador explicó que la víctima, Mónica Tatiana Pérez, se presentó voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación, en la sede de Fusagasugá, donde manifestó que, por el momento, no desea interponer una denuncia penal contra su pareja sentimental.

No obstante, precisó que las autoridades continúan con la investigación porque el material audiovisual conocido por la ciudadanía constituye un elemento probatorio dentro de la noticia criminal ya iniciada, lo que permite adelantar las actuaciones correspondientes para ubicar y judicializar al presunto agresor.

La Policía Nacional informó que, tras la comparecencia de la víctima ante la Fiscalía, se activó de manera articulada la Ruta Púrpura y los mecanismos institucionales de protección previstos para estos casos. Posteriormente, la mujer recibió valoración y atención médica en el Hospital San Rafael de Fusagasugá.