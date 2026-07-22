Hasta el 31 de julio es el plazo para acceder a las tarifas diferenciales en el Eje Cafetero

Manizales

Luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte definieron los lineamientos para acceder a las tarifas diferenciales en cinco peajes del Eje Cafetero, se acordó que el 31 de julio será el plazo en que los interesados pueden postularse y enviar la solicitud para iniciar el trámite y ser beneficiario.

La postulación se hará enviando un correo electrónico manifestando el interés de aplicar al precio preferencial, después, desde la concesión Autopistas del Café enviará un mensaje solicitando los documentos requeridos para empezar el proceso. Cabe anotar que solo se podrá presentar una solicitud para un peaje.

¿A qué correos electrónicos se envían las postulaciones?

Las personas que deseen aplicar, lo harán una vez, ya que si se realiza en varias ocasiones o para más de una caseta de peaje, serán bloqueados en el procedimiento.

Peaje San Bernardo del Viento: sanbernardotarifadiferencial@autopistasdelcafe.com

Peaje Pavas:

pavastarifadiferencial@autopistasdelcafe.com

Peaje Tarapacá II:

tarapaca2tarifadiferencial@autopistasdelcafe.com

Peaje Tarapacá I:

tarapaca1tarifadiferencial@autopistasdelcafe.com

Peaje Circasia:

circasiatarifadiferencial@autopistasdelcafe.com

Los beneficios se otorgarán para un solo vehículo por persona, un peaje y para dos pasos diarios. La asignación dependerá de la disponibilidad de cupos, ya que el estimado será de, aproximadamente, 9.000 usuarios.

“Hay unos criterios de focalización ante el número de cupos mencionados, toca advertirlo para que no haya una previsión que es desproporcional pensando que todos serán acreedoras de un beneficio, por eso necesitamos aclaración de la ANI”, señala Juan Felipe Álvarez, secretario de Movilidad de Manizales.

Documentación complementaria

Para vehículos particulares, se requerirá el certificado de residencia expedido en las alcaldías de Manizales, Chinchiná, Villamaría, Palestina, Santa Rosa de Cabal, Filandia y Salento, SOAT vigente, TAG ID.

Para vehículos de servicio público se deberá aportar la resolución de habilitación de la empresa o la tarjeta de operación vigente, certificado indicando que el automotor está vinculado a una empresa autorizada prestando el servicio en la ruta respectiva y los municipios por lo que transita, oficio de solicitud dirigido a la concesionaria especificando la condición de solicitando (como propietario o locatario o empresa a la cual está matriculado el vehículo), SOAT vigente, TAG ID.

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Por último, Autopistas del Café informará por correo electrónico el resultado de la validación efectuada y conocer si es o no beneficiario de la tarifa preferencial.