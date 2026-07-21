Dos personas fueron asesinadas con arma de fuego en las últimas horas en Caldas

Presunto homicidio cerca al barrio La Pradera en Villamaría donde fue asesinado el administrador de una discoteca. Foto: Sucesos Manizales.

Caldas

En la vereda El Vergel, en Marquetalia, un hombre fue asesinado con arma de fuego cuando departía con algunos conocidos. Hasta el momento, se desconoce la causa del hecho.

“La comunidad alertó de que escucharon disparos, fue trasladado al Hospital San Cayetano donde llegó sin signos vitales. Según las autoridades y a la investigación que adelanta la policía, se desconoce los motivos del atentado contra el ciudadano, esperamos que se esclarezca. Al parecer, al hombre le dispararon con una escopeta”, indica Edwin De Jesús Sánchez, alcalde de Marquetalia.

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Cerca al barrio La Pradera, en Villamaría, Jeison Cardona, administrador de una discoteca en el sector, fue ultimado por presuntos sicarios y otra persona resultó herida.

Las autoridades en ambas poblaciones investigan las causas de los hechos. En Marquetalia, es el cuarto homicidio que se registra este año, mientras que en Villamaría, es el tercer asesinato que ocurre en el 2026.