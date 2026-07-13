Autoridades investigan posible feminicidio tras crimen de una empleada de Homecenter en Soacha

Una mujer falleció en la tarde del domingo 12 de julio sobre las 3:15 pm, luego de ser atacada con un arma blanca dentro de un establecimiento en el centro comercial Mercurio en el municipio de Soacha.

La víctima fue identificada como Rosa Mayerly Olaya Coronado, trabajadora de Homecenter, según confirmó el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Acosta.

De acuerdo con la información preliminar, el presunto agresor la atacó al interior del establecimiento con un arma cortopunzante en su lugar de trabajo, presentando multiples heridas en diferentes partes del cuerpo. El hombre, identificado como Oscar Giovanni Marulanda, fue capturado en el lugar de los hechos y quedó a disposición de las autoridades, que avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias de este crimen.

Por su parte el alcalde de Soacha informa que: “Lamentamos profundamente el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya Coronado, colaboradora de Homecenter Soacha, atacada por su expareja. Tras los hechos fue trasladada al hospital Cardiovascular de Cundinamarca, donde lamentablemente falleció”.

Asi mismo el alcalde local asegura que ha solicitado a la Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad, brindar acompañamiento total a su familia y a las autoridades y gilizar el proceso de judicialización.