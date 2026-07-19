14 personas han resultado heridas en dos siniestros viales en Caldas durante el puente festivo

Choque múltiple en el centro de Manizales y yip afuera de la carretera. Fotos: suministrada y Norte Noticias.

Caldas

El primer caso sucedió en el norte del departamento, donde un vehículo tipo yip se salió de la carretera en el sector de Tres Casas, entre La Merced y Salamina, a donde llegaron seis unidades bomberiles a atender la emergencia. Igualmente, en el lugar hicieron presencia agentes de tránsito y uniformados de la Policía Nacional.

“Se valoran a siete personas, se trasladan a un centro asistencial porque sufrieron politraumas, golpes, fisuras, entre otras. Fueron inmovilizados para llevarlos al hospital, donde se hicieron a cargo de los heridos”, reporta Julián Atehortúa, secretario del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Salamina.

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El caso es materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes; la vía permaneció cerrada mientras atendían a los lesionados y retiraban el vehículo de servicio público.

Choque múltiple en Manizales

El siguiente hecho fue en pleno centro de la capital de Caldas, donde se vieron involucrados un carro particular, un taxi, dos motocicletas y dos peatones. Al parecer, el conductor del primer vehículo se quedó sin frenos, pero la hipótesis es materia de investigación.

“Esto ocurrió en la carrera 21 con calle 20. Como consecuencia del siniestro, este impactó el taxi, posteriormente, dos motocicletas, dos peatones y finalmente terminó en la fachada de un establecimiento de comercio. Resultaron lesionadas siete personas: el conductor del particular, los cuatro ocupantes de las dos motocicletas y dos peatones, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales para su valoración médica. El conductor del vehículo tipo taxi no sufrió heridas y, al momento del siniestro, no transportaba pasajeros”, indica Juan Felipe Álvarez, secretario de Movilidad de la capital caldense.

Las autoridades de tránsito le practicaron al presunto responsable la prueba de embriaguez cuyo resultado fue negativo, del mismo modo, verificaron sus documentos y los del vehículo, los cuales se encontraban vigentes. Entre tanto, se adelanta la investigación correspondiente para determinar las causas de la colisión.