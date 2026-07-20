Desde Manizales, afirman que concejal ‘Gury’ usará maniobras jurídicas por decisión de la Corte

Manizales

Según explicó Leonardo Zuluaga, fundador del Grupo Nuevas Generaciones por la Paz (NUGEPAZ) y uno de los que apoyó la decisión jurídica y por la que la Corte Constitucional ordenó proteger el mural ‘las cuchas tienen razón’ para preservar las expresiones de memoria histórica, el concejal de la capital del departamento de Antioquia, Andrés Rodríguez, ‘Gury’, intentará dilatar el fallo en el que él deberá disculparse.

“Creemos que utilizará maniobra jurídica para dilatar esta situación, pero se tendrá que disculpar en cualquier momento, ya que este es un fallo del órgano de cierre como lo es la Corte Cnstitucional, no hay más instancias que se puedan valorar, posiblemente intentará dilatar, pero tendrá que cumplir el fallo finalmente”.

El abogado, expresa que con la sentencia T-202 de 2026 emitida por la Corte Constitucional es una victoria para las clases populares y las madres buscadoras, principalmente, quienes han buscado justicia para sus hijos en medio de la transmisión de un mensaje de sensibilización que llevan sobre la memoria de sus seres queridos dentro del marco del conflicto armado y de los ‘falsos positivos’ en que estuvo involucrado el Estado Colombiano.

Dentro de dicha orden, la corte ordenó a la Alcaldía de Manizales y a la policía metropolitana diseñar e implementar un protocolo de reacción para prevenir sabotajes o el borrado del mural, no obstante, Zuluaga pide ser incluidos e informados de esta acción.

“No hemos recibido información oficial convocándonos para saber cuáles serán las acciones que tomarán en pro del cuidado que ordenó la corte, sin embargo, a través de medios de comunicación hemos visto que se están preparando para asumir las responsabilidades que entregó la corte como que la alcaldía y la policía protejan que el mural no sea vandalizado”.

Le puede interesar: Así será el recorrido donde pasará el desfile del Día de Independencia en Manizales Además, la Defensoría del Pueblo regional Caldas y a la Personería de Manizales desarrollar campañas pedagógicas sobre la importancia de preservar expresiones artísticas relacionadas con la memoria histórica, los derechos humanos y la labor de las madres buscadoras.

Cabe recordar que la decisión obedece a dos tutelas presentadas a la institución de la Rama Judicial contra la mencionada administración municipal al considerar que permitir la difusión de frases en el espacio público incitan al odio y la segunda, contra el corporado de la capital antioqueña por intervenir el mural en Manizales.