Corte ordena a concejal de Medellín ofrecer disculpas por intervenir mural “Las cuchas tienen razón”

Concejal de Medellín, deberá ofrecer excusas públicas por intervención del mural "Las cuchas tienen razón".

Medellín, Antioquia

La Corte Constitucional ordenó al concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como ‘Gury’, para que realice una disculpa pública en sus redes sociales en la que reconozca la legitimidad del mural “Las cuchas tienen razón” y del derecho a la memoria histórica de las víctimas. La Sala Tercera de Revisión también le prohibió promover o realizar acciones para borrar, cubrir o sabotear expresiones artísticas relacionadas con el conflicto armado y las madres buscadoras.

En su fallo, la Corte destacó que el mural “Las cuchas tienen razón” reconoce la labor de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas. Sus imágenes y consigna dan cuenta de esa realidad. Recordó que la Ley 2364 de 2024 otorga a estas mujeres un estatus reforzado de protección y subrayó que cualquier intervención que las estigmatice o revictimice debe ser examinada con un estándar constitucional exigente.

La Sala consideró que estas prácticas artísticas en el espacio público cumplen una función pedagógica y deliberativa al promover conversaciones sobre el pasado violento.

El concejal, Andrés Rodríguez se pronunció al respecto de esta decisión judicial y criticó la misma, señalando que el magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño, afín al gobierno, revirtió fallos previos que le daban la razón en una tutela relacionada con estos muros. Expresa su inconformidad, argumentando que la justicia está actuando con sesgo político para favorecer a quienes vandalizan la propiedad pública.