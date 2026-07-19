Así será el recorrido donde pasará el desfile del Día de Independencia en Manizales

Desfile de la policía en el Día de Independencia en Chinchiná. Foto: Policía Caldas.

Caldas

En Manizales, el desfile conmemorativo del Día de la Independencia arrancará en la Plaza de Bolívar con un acto simbólico, luego recorrerá el centro de la ciudad, pasará por la avenida Santander en contraflujo hasta llegar al sector del Triángulo.

Entre tanto, bajo el lema’ Nuestro patrimonio, nuestra identidad’, la policía, la Alcaldía de Neira y la Gobernación de Caldas se unen para celebrar 216 años de independencia. Jhon Jairo Castaño Flórez, alcalde de Neira, invita a propios y visitantes a hacer parte de la fiesta patria.

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“Este 20 de julio, Neira se engalana con un gran desfile. Invitamos a todos los habitantes y también a quienes quieran llegar a celebrar esta fiesta nacional, para izar nuestras banderas y ver a los hombres y mujeres de la Policía Nacional marchar por las calles del municipio, démosles una bienvenida con gran entusiasmo y celebremos esta fecha especial entre todos y en paz”.

Asimismo, se desarrollarán desfiles y actos conmemorativos en otras poblaciones como La Dorada, Supía y Anserma. En esta última localidad, la actividad de celebración se concentrará en el parque Simón Bolívar desde las 9 de la mañana.