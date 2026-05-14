Grupo Éxito reporta utilidad neta de $159.622 millones de pesos en primer trimestre de 2026

Gracias a un sólido desempeño comercial, mayor eficiencia operativa y una contribución relevante de los negocios complementarios a los resultados, grupo éxito se ha consolidado como una de las empresas con mayores utilidades de lo que va en 2026. En el primer trimestre del año en curso, la empresa de origen colombiano logró alcanzar una utilidad neta de más de $150 mil millones de pesos, traduciéndose así en un crecimiento del más del 60%.

Los factores menciones anteriormente consolidan una base más sólida para que el conglomerado multinacional pueda seguir capturando oportunidades de negocios en entornos cada vez más exigentes en diferentes ámbitos empresariales y sociales.

Cifras de Grupo Éxito en el primer trimestre de 2026

Los ingresos consolidados de forma neta en la compañía líder del retail en Colombia, durante el primer trimestre del 2026 crecieron 3,5% al excluir el efecto cambiario, alcanzando los $5.5 billones de pesos; de los cuales el 76% provino de la operación en Colombia, donde se destaca el desempeño de la categoría de no alimentos, la cual creció un 10,1% vs el primer trimestre de 2025. Por su parte, las operaciones de Uruguay y Argentina aportaron el 24% restante.

De igual forma, durante el mismo periodo de tiempo el EBITDA recurrente del Grupo creció 16,5% frente al mismo período del año anterior, alcanzando un margen del 7,9% y mejorando 103 puntos básicos.

Esto se da como consecuencia de la capacidad de la compañía para enfrentar el entorno de manera competitiva, a través del control estructural de los gastos, la búsqueda permanente de eficiencias y sinergias, y un foco claro en la gestión de la rentabilidad. El resultado se explica por el desempeño de Colombia y Uruguay, que compensa el bajo desempeño en Argentina; así como por la contribución de los negocios complementarios, principalmente del inmobiliario.

Generación de caja del negocio: Factor clave del fortalecimiento de la empresa

La estrategia económica de la generación de caja en los diferentes negocios a nivel internacional permitió avanzar en la reducción de niveles de deuda y a su vez mitigar el impacto de la volatilidad en las tasas de interés.

“Lo que vemos en estos números es el resultado de decisiones estructurales tomadas en 2025: eficiencia operativa, fortalecimiento del balance y disciplina financiera (...) las cuales hoy nos dan una base firme para seguir creciendo. Confiamos en nuestra capacidad de navegar el momento retador que atravesamos, apalancados en la fortaleza de nuestro modelo, la calidad de nuestros equipos y la estrategia diferencia que tenemos en la región” afirmó Carlos Calleja, Presidente Ejecutivo de Grupo Éxito

Por su parte, Fernando Carbajal Flores, vicepresidente Financiero y Administrativo de Grupo Éxito comentó: “Los tres mercados en lo que opera Grupo Éxito mostraron avances en rentabilidad operativa. En Colombia, la mejora en márgenes y el control de gastos permitieron alcanzar un margen EBITDA de 6,3%, con un crecimiento del 15% (...) En Uruguay, las ventas alcanzaron $1 billón de pesos con un avance de 4,9% en moneda local, impulsadas por la categoría de alimentos que creció 6,6%, y el margen EBITDA llegó a 16,5%, con una expansión de 223 puntos básicos”.

Las operaciones en Colombia representaron el 76% de los ingresos del Grupo Éxito

En Colombia, el Grupo Éxito alcanzó resultados positivos, en medio de un entorno macroeconómico exigente para el consumo. Este desempeño es resultado de los esfuerzos realizados en los últimos trimestres. Los ingresos en el primer trimestre de 2026 en el país alcanzaron los $4.2 billones de pesos, creciendo un 3,3% frente al 2025 impulsados por las ventas y un sólido desempeño del segmento de no alimentos que presentó un crecimiento del 10,1%.

En términos de rentabilidad, el EBITDA recurrente creció 15%, alcanzando los $261.518 millones de pesos y un margen de 6,3%. "Al cierre del primer trimestre, los ingresos alcanzaron los $4.2 billones de pesos, creciendo 3,3%. Por su parte, las ventas netas alcanzaron $3.9 billones de pesos, con un crecimiento del 3,4%, impulsado por las ventas de no alimentos, especialmente la categoría de entretenimiento que creció un 11,6%" dijo Carlos Mario Giraldo Moreno, Gerente de Grupo Éxito Colombia.

Por su parte, las operaciones en Uruguay y Argentina representaron el 24% de los ingresos consolidados de la empresa dedicada al negocio del retail. En donde Uruguay recaudó $1.1 billones de pesos, con un crecimiento de 4,8%, mientras que el efecto de la devaluación del peso argentino generó un impacto cambiario que se tradujo en un decrecimiento de ingresos de 31,4% en pesos colombianos.

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