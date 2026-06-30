“Es un temor infundado”: Augusto Rodríguez responde a críticas por nombramientos en la UNP
El director de la UNP habló en Caracol Radio sobre las críticas del gobierno electo a nombramientos y modificaciones en la contratación en la entidad.
“Es un temor infundado”: Augusto Rodríguez responde a críticas por nombramientos en la UNP
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David Otero
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