Hospital San Juan de Dios no cumple con los requisitos mínimos para su reapertura: Distrito

El Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, en Bogotá, es patrimonio de las colombianas y los colombianos. Foto: Ministerio de las Culturas.

Bogotá D.C

Una vez más hay discusión entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá en lo que tiene que ver con el Hospital San Juan de Dios y su reapertura.

Versión del Gobierno Nacional

Por un lado, el presidente Gustavo Petro acusó al alcalde Carlos Fernando Galán de incumplir el acuerdo para reabrir el Hospital San Juan de Dios. El mandatario aseguró que la Nación ya invirtió casi dos billones de pesos.

“Con mucho esfuerzo logré que la alcaldía de Galán firmara un convenio con la Nación para acatar las sentencias judiciales y puse ya casi dos billones de pesos de la nación en la reapertura y su terminado incluido su sede: el hospital de la Paz en Cumaral”, escribió Petro en su cuenta de X.

Asimismo, pidió a los trabajadores poner tutelas para exigir la apertura de los servicios médicos.

Respuesta del Distrito

El alcalde Carlos Fernando Galán respondió al presidente Petro indicando que el hospital no se encuentra todavía en condiciones para ser habilitado porque hay varios requisitos que no están listos.

“En Bogotá también queremos que el San Juan de Dios vuelva a operar, pero acá no se trata de hacer show para una foto, sino de garantizar que el San Juan de Dios funcione y recupere su brillo”, señaló.

¿Cuáles son los requisitos para abrir el San Juan de Dios?

La Secretaría de Salud de Bogotá especificó en qué parte del proceso se encuentra el hospital y las razones por las que no se ha habilitado.

El Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil radicó el pasado 7 de julio la solicitud de inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) para servicios de enfermería, medicina general y psicología en modalidad extramural domiciliaria.

Sin embargo, volvieron a mandar los documentos el 17 de julio con las correcciones que se pidieron por parte del equipo técnico del Distrito, por lo que se encuentra en proceso de evaluación.

“Es importante precisar que, a hoy, no existe ninguna solicitud de inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) para el el sótano del bloque 1 del Edificio Central del Complejo Hospitalario San Juan de Dios ”, especificó la entidad.

El segundo punto a completar es el plan de movilidad y el plan de manejo de residuos del hospital, que tampoco se ha hecho.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, “el compromiso era entregar los respectivos planes el 16 de julio. Solo hasta ayer 17 de julio de 2026 sobre las 6:30 p.m. se recibió correo con la primera propuesta de este plan para revisión por parte del Distrito”.

Ante la entrega tardía de estos requisitos, que son garantías mínimas para la habilitación del hospital, es que no se ha completado el proceso de revisión de documentos.