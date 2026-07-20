Distrito pide urgente intervención del ICBF para proteger a menor Emberá cuya madre murió

Bogotá D.C

La Alcaldía de Bogotá está solicitando de forma urgente la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja para proteger a una menor de edad Emberá cuya vida está en riesgo.

De acuerdo con el Distrito, la madre de la menor indígena falleció el pasado 18 de julio. “Tras la pérdida de su cuidadora primaria, la niña ha manifestado ideación suicida, alerta que fue identificada por el médico ancestral que hace parte del equipo de la Secretaría Distrital de Salud”, indicaron.

Este comportamiento representa un riesgo inminente para la menor, por lo que el Distrito ha pedido la atención de las autoridades competentes, especialmente del ICBF ante la grave situación en La Rioja.

“La Administración Distrital informa que, debido a los altos niveles de consumo de alcohol al interior de la UPI La Rioja , los equipos territoriales del Distrito no han logrado, hasta el momento, el ingreso para realizar la verificación directa del estado de la niña”.

De ahí que se pida la presencia de Bienestar Familiar para brindar el acompañamiento que la menor necesita.