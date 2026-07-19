“Nadie ha propuesto firmar un acuerdo”: precisa gobernador Rey sobre Regiotram del Norte

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, le salió al paso a la decisión del Gobierno Nacional que aplaza 12 billones de pesos del presupuesto general. Cortesía: Colprensa

No para la polémica por el proyecto de movilidad sostenible Regiotram del Norte , que permitirá conectar Bogotá con los municipios del norte de Cundinamarca. Es por eso que el gobernador Jorge Emilio Rey hizo algunas precisiones, aunque se llegaron a acuerdos con el Distrito, nunca se firmó un documento de acuerdo.

A propósito de la afirmación del secretario general de la alcaldía , Rey indicó: “Bogotá NO ha firmado algún acuerdo, porque nadie ha propuesto firmar un acuerdo, ni existe esa figura jurídica a este momento del proceso en que se encuentra el proyecto Regiotram del Norte”.

Aunque el pasado jueves 16 de julio, el gobernador destacó los acuerdos a los que llegaron, gracias a la relatoría del Banco Mundial , en temas como el tratamiento de zonas bajo puentes, aprovechamiento de espacio público, integración del tren con troncales TransMilenio, líneas Metro y pasos seguros peatonales, todavía queda un tema pendiente.

Inquietudes en la zona de Lagos de Torca

El tema pendiente tiene que ver con la intervención del Regiotram del Norte, también conocido como Tren de Zipaquirá, en la zona de Lagos de Torca , un importante proyecto inmobiliario en le norte de Bogotá.

En ese sector, el Distrito ha pedido que se revise y se incluya la construcción de 5 puentes vehiculares y 4 peatonales más.

“Hemos dicho que no están incluidos esos puentes en el proyecto porque, en las 123 mesas realizadas con Bogotá previamente, no fueron solicitados y, además, porque el mismo proyecto inmobiliario, a través de imposición de cargas urbanísticas, debería haberlos aportado”, señaló Rey.

Agregó que el Distrito propuso en las mesas técnicas asignar los recursos para construir estas infraestructuras directamente o a través de convenio con la Empresa Férrea Regional.

“Si en algún momento Bogotá en verdad consideró hacer parte del convenio de cofinanciación, al cual no logró concurrir antes de la Ley de Garantías, aportando 2,3 billones de pesos, este es el momento para que disponga de una pequeña parte de ese anunciado aporte para hacer estos puentes para una zona de alto estrato y que, al final, se convierten en contribuyentes de impuestos en la misma Bogotá”, concluyó el gobernador.

Desde Cundinamarca indicaron seguir avanzando en este proyecto de movilidad sostenible tan importante y necesario para la región y para el país.