Último reporte del IDEAM: regiones en las que lloverá y hará sol durante el 18, 19 y 20 de julio

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) dio a conocer el pronóstico del tiempo para el puente festivo del 18, 19 y 20 de julio, periodo en el que se espera un incremento de las lluvias en gran parte del territorio nacional debido al paso de la onda tropical número 27 y su interacción con otros sistemas atmosféricos.

Aunque las precipitaciones serán las protagonistas durante el fin de semana, también habrá regiones donde predominarán las altas temperaturas y la sensación de calor.

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Pronóstico del clima para el sábado 18 de julio

Para el sábado, el IDEAM prevé un aumento de la nubosidad y de las precipitaciones desde la madrugada y durante la tarde, principalmente en el occidente y noroccidente de Colombia.

Las lluvias más intensas se concentrarán en el occidente de Antioquia, el centro y norte del Chocó, el sur de Córdoba y sectores montañosos de la región Andina. También se esperan precipitaciones generalizadas en la región Pacífica.

En la Orinoquía y la Amazonía se pronostican lluvias entre moderadas y fuertes, con mayor probabilidad en Meta, Casanare, Amazonas y Guainía.

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Mientras tanto, en el Caribe colombiano podrían registrarse lluvias moderadas en algunos sectores, aunque departamentos como Cesar, Magdalena, Sucre y Bolívar experimentarán una elevada sensación térmica debido a la combinación de altas temperaturas y altos niveles de humedad.

Pronóstico del domingo 19 de julio

Las precipitaciones más fuertes y persistentes se presentarán en la franja del Pacífico, especialmente en Chocó, Valle del Cauca y Cauca. También se esperan importantes acumulados en el occidente de Antioquia, el sur de Córdoba y zonas montañosas del Eje Cafetero.

El domingo será la jornada con mayor actividad de lluvias en todo el país, según el IDEAM.

Las lluvias también alcanzarán sectores de Sucre, Bolívar, Risaralda, Caldas, Quindío y el occidente de Santander.

En la Orinoquía continuarán las precipitaciones de moderada intensidad, principalmente en el piedemonte de Arauca y el oriente de Vichada, mientras que la Amazonía mantendrá condiciones lluviosas durante gran parte del día.

Pese al aumento de la nubosidad, el IDEAM advierte que en Tolima, Huila y el valle del Magdalena continuarán registrándose temperaturas relativamente altas, aunque con posibilidad de lluvias durante la tarde.

Clima lunes festivo 20 de julio

El lunes 20 de julio las lluvias continuarán en buena parte del territorio nacional, aunque con algunos cambios en las zonas de mayor intensidad.

Los mayores acumulados se esperan nuevamente en el centro y sur del Chocó, el occidente de Antioquia, el sur de Córdoba, el sur de Bolívar y el occidente de Caquetá.

También habrá lluvias en sectores del Urabá y Bajo Cauca antioqueño, Santander, el Eje Cafetero, así como en algunas zonas de Cundinamarca y Boyacá. En Meta y el piedemonte de Casanare persistirán las precipitaciones moderadas.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se mantendrá el tiempo inestable con lluvias durante la jornada.

Para Bogotá, el pronóstico indica cielos entre parcialmente y mayormente nublados durante el puente festivo, con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas principalmente en las tardes y noches del sábado y domingo.