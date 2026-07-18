¿Quién es Charlie Zaa? El cantante de boleros investigado por presuntos nexos paramilitares

Carlos Alberto Sánchez, conocido artísticamente como Charlie Zaa, nació en el municipio de Girardot Cundinamarca el 30 de enero de 1974 y desde muy temprana edad incursionó en el mundo de la música al participar en el Grupo Niche y posteriormente en el grupo musical Guayacán Orquesta.

En las últimas horas, el cantautor fue señalado por un caso legal en el cual se le vinculó por sus presuntos nexos con el extinto Bloque Tolima de las AUC, donde la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá decretó medidas cautelares sobre cuatro de sus bienes.

Lo anterior, mientras avanza un proceso en la cual la Fiscalía General de la Nación busca determinar si el reconocido cantante de boleros en su momento habría prestado su nombre a la estructura paramilitar con intrusión en el Tolima, puntualmente a través de Diego José Martínez Goyeneche, alias ‘Daniel’.

En ese contexto, recordamos su carrera musical y por qué es uno de los artistas más queridos por los colombianos.

¿Cómo fue la carrera como solista y los mayores éxitos de Charlie Zaa?

Charlie Zaa y su hijo Aaron Zaa cantando en el programa "Despierta America" 2025. (Photo by Manny Hernandez/Getty Images) / Manny Hernandez Ampliar Charlie Zaa y su hijo Aaron Zaa cantando en el programa "Despierta America" 2025. (Photo by Manny Hernandez/Getty Images) / Manny Hernandez Cerrar

La carrera como solista de Charlie Zaa inició formalmente en el año de 1996 lanzando su álbum titulado ‘Sentimientos’ en el que recopila los mejores boleros de intérpretes históricos como Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas y Oswaldo Morales. De entre los cuales se destaca el tema “Nuestro Juramento” lanzado en el año de 1957 por Julio Jaramillo y que cuatro décadas después le dio el impulso como su canción más icónica. Convirtiéndose en el intérprete de boleros clásicos más reconocido en varios países de Latinoamérica.

Ya comenzando el nuevo siglo, en el año 2000 lanzó otro gran álbum de nombre “Ciego de amor”, con el que alcanzó a vender más de un millón de copias, con temas como: ‘La Pollera Colorá’, ‘Por tu Amor’ y ‘Me engañaste’, alcanzando también importantes cifras de ventas en discos en México y posteriormente más de un millón a nivel mundial.

Durante los años 2000, lanzó una serie de álbumes titulados ‘Un solo sentimiento’, año 2001, con temas destacados como 'La cadena se rompió', ‘Flor sin retoño’ y ‘Quiéreme en vida’.

El disco recopilatorio Grandes Sentimientos, lanzado en el año 2002.

En 2004 lanzaría el álbum Puro Sentimiento con algunas canciones como ‘Llora Corazón’, ‘Senderito de Amor’ y ‘Lamparilla’. Un año después, en 2005, lanzó su primer álbum de bachata con Bachata con Puro Sentimiento.

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Los excesos en la vida de Charly Zaa

A pesar de los éxitos y de los reconocimientos a lo largo de su carrera, el cantautor colombiano sufrió una recaída en el alcohol, iniciando así una lucha personal que derivaría en una crisis que frenó por unos años su carrera musical, hasta que lanzó ‘De Bohemia’, disco con el cual volvió a los estudios, publicado en el año 2010, el cual contó con un homenaje musical al artista cubano Orlando Contreras, teniendo canciones como “En un beso la vida”, “Dolor de hombre” y “Amiga de qué”.

Tras el lanzamiento del álbum, Charli Zaa volvió a las giras por varios países de Latinoamérica y Estados Unidos para promocionar e impulsar la grabación, dejando como resultado que el álbum se mantuviera en las listas durante 62 semanas antes de que dejara los escenarios.

Ahora el cantautor colombiano esperará a cómo se desarrolle su proceso legal en su contra, pronunciándose en sus redes sociales sobre su situación en el siguiente post de Instagram.

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