Más de 600 familias afectadas por las lluvias en Norte de Santander

Norte de Santander.

Las fuertes lluvias de los últimos días mantienen en emergencia a varias zonas de Norte de Santander, donde ya se reportan más de 600 familias afectadas, daños en vías y el colapso de puentes, principalmente en los municipios de Chitagá, Cácota, Labateca y Toledo.

El secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento, William Vera, explicó que las principales afectaciones se concentran en la cuenca del río Chitagá, donde las precipitaciones han causado daños en infraestructura vial de primero, segundo y tercer orden.

“Las principales afectaciones por estas lluvias están alrededor de la cuenca del río Chitagá, afectando especialmente cuatro municipios: Chitagá, Cácota, Labateca y Toledo. Tenemos hasta el momento más de 600 familias damnificadas, afectaciones en infraestructura, en vías de primero, segundo y tercer orden”, señaló en diálogo con Caracol Radio.

El funcionario indicó que la emergencia también ha ocasionado la pérdida de puentes en Cácota y Chitagá, además de daños en estructuras como los puentes Puerto Rico y La Cabuya, así como afectaciones en dos puntos de la Vía a la Soberanía, que dificultan la movilidad en este corredor vial.

Ante la magnitud de la emergencia, la Gobernación convocó un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, con participación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Invías y la Procuraduría, con el fin de consolidar el censo de afectaciones y coordinar las acciones de respuesta.

Vera aseguró que el departamento ya adelanta la entrega de ayudas humanitarias y trabaja con el banco de maquinaria para atender las emergencias, aunque reconoció que la situación supera la capacidad de respuesta regional.

“Esperamos la ayuda del Gobierno nacional porque esta es una situación que supera nuestras capacidades. Hemos dado algunas acciones de respuesta, estamos repartiendo ayudas humanitarias y trabajando con el banco de maquinaria, pero especialmente el tema de los puentes y de la Vía a la Soberanía le compete al Gobierno nacional“, afirmó.

El secretario también reveló que en las últimas horas se registró el colapso de otro puente, lo que sigue afectando la movilidad de las comunidades.

“Hoy tuvimos el reporte de un puente que acabó de colapsar, afectando la transitabilidad y el paso de niños que van a sus escuelas. Son situaciones complejas que vamos a llevar al Gobierno nacional y esperamos su apoyo para superar esta emergencia“, concluyó.