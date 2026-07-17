Incendio forestal entre Soatá y Tipacoque continúa bajo vigilancia

Soatá

Un incendio forestal de gran magnitud se registra desde el jueves en la zona limítrofe entre los municipios de Soatá y Tipacoque, en el norte de Boyacá. La emergencia movilizó a cerca de 30 personas entre organismos de socorro y voluntarios, quienes trabajaron durante varias horas para evitar que las llamas se extendieran hacia viviendas cercanas.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Soatá, Manuel Medina, explicó que la emergencia se originó por un corto circuito en una red eléctrica. “Este incendio se produjo por el contacto entre dos cuerdas eléctricas que hicieron corto al llegar a un transformador. Las chispas provocaron un incendio forestal de gran magnitud en la zona entre Soatá y Tipacoque, donde hay abundante vegetación", indicó.

El oficial señaló que durante la noche los bomberos permanecieron atendiendo la emergencia junto con otras unidades de socorro. "Hasta las horas de la noche estuvieron trabajando aproximadamente 30 personas y el Cuerpo de Bomberos de Soatá prestó apoyo con su vehículo de intervención", afirmó.

Aunque las labores permitieron contener el avance de las llamas, Medina advirtió que el incendio continúa bajo monitoreo debido a las condiciones climáticas. “Permanecemos atentos porque en las primeras horas de la mañana evaluaremos si debemos regresar para extinguir por completo los puntos calientes. Durante la noche hubo mucho viento y existe el riesgo de que el fuego se reactive”, señaló.

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También confirmó que hubo preocupación por varias viviendas ubicadas cerca del área afectada. “Hay casas muy cercanas, por eso permanecimos trabajando hasta altas horas de la noche para impedir que el incendio llegara a esas viviendas, donde residen especialmente personas adultas mayores“, explicó.

El comandante indicó que el municipio atraviesa una temporada de tiempo seco, con altas temperaturas y fuertes vientos, condiciones que favorecen la propagación de incendios forestales. Además, hizo un llamado para que la empresa de energía revise las causas de la emergencia y adopte medidas preventivas para evitar nuevos incidentes.