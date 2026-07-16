ASOJUNTAS Duitama pide suspender su proceso electoral por presuntas irregularidades

La Junta Directiva y el Comité de Convivencia de ASOJUNTAS Duitama solicitaron la suspensión del proceso electoral que actualmente adelanta la organización y la expedición de un nuevo calendario de elecciones, tras considerar que existen presuntas irregularidades en el desarrollo del proceso. La decisión fue adoptada durante una reunión realizada el pasado 6 de julio, con cinco votos a favor y dos en contra.

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Según el comunicado oficial, la solicitud se sustenta en que la asamblea del 25 de junio de 2026, en la que se inició la elección del Tribunal de Garantías, presuntamente no se realizó conforme a lo establecido en la Ley 2166 de 2021, el Decreto 1501 de 2023 y los estatutos de la organización. Además, señalan que el procedimiento no se habría desarrollado mediante una Asamblea General con el quórum exigido ni mediante un mecanismo de elección directa que garantizara el cumplimiento de los requisitos legales.

ASOJUNTAS Duitama también advirtió que varias juntas de acción comunal afiliadas aún no cuentan con el respectivo auto de reconocimiento y que otras deberán repetir la elección de sus dignatarios, situación que, según la organización, impide garantizar la participación en igualdad de condiciones y compromete la transparencia, la legalidad y la representación del proceso electoral. Por ello, reiteró su llamado a redefinir el cronograma electoral para asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente y la participación efectiva de todas las juntas habilitadas.