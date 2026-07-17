Tras el éxito de: “Cabrón y Vago”, Los Dos Carnales estrenan: “De Todas y De Nadie”

Los Dos Carnales regresan con nueva música. La agrupación mexicana presentó “De Todas y De Nadie”.

Un sencillo que mantiene la esencia del regional mexicano y que apuesta por una historia de desamor, uno de los temas que ha caracterizado gran parte de su repertorio.

El lanzamiento llega en un momento de crecimiento para los hermanos Poncho y Imanol Quezada, quienes han logrado fortalecer su presencia fuera de México gracias a canciones como “Cabrón y Vago”, un éxito que también encontró una amplia acogida entre el público colombiano.

Compuesta por Eduardo Gurrola, “De Todas y De Nadie” relata la historia de una persona que, tras una ruptura amorosa, pierde la ilusión de volver a creer en el amor.

Con una base musical fiel al sonido norteño que identifica a la agrupación, la canción transmite sentimientos de nostalgia, desilusión y vulnerabilidad.

La letra refleja el impacto que deja una despedida inesperada, con versos que describen el vacío emocional tras el final de una relación.

La frase que da nombre al sencillo resume el mensaje principal de la canción: “Soy de todas y de nadie porque mis sentimientos se los llevó el aire”, una confesión que representa el dolor y la incertidumbre que atraviesa el protagonista de la historia.

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Con este lanzamiento, Los Dos Carnales mantienen el estilo que los ha convertido en una de las agrupaciones más representativas del regional mexicano.

Su propuesta continúa apostando por letras sencillas, cercanas y cargadas de emociones, capaces de conectar con quienes han vivido experiencias similares.

El sencillo también marca un nuevo paso en la expansión internacional de la agrupación. En los últimos años, los hermanos Quezada han visto cómo su música ha trascendido las fronteras de México.

Con “De Todas y De Nadie”, Los Dos Carnales reafirman el sello que ha definido su trayectoria: interpretar historias cotidianas con honestidad y convertirlas en canciones que encuentran eco en millones de seguidores dentro y fuera del regional mexicano.