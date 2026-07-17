Manuel Medrano lleva su: “Superior Tour” a Centroamérica y México tras conquistar Colombia

MONTERREY, MEXICO - OCTOBER 25: Colombian singer Manuel Medrano performs at Auditorio Citibanamex on October 25, 2024 in Monterrey, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

Manuel Medrano continúa ampliando el alcance de “Superior Tour”.

Luego de convocar a miles de seguidores durante las primeras fechas de su gira en Colombia, el artista anunció que llevará su espectáculo a Centroamérica y México, donde presentará en vivo las canciones de Superior, su más reciente álbum de estudio.

El recorrido internacional llega tras una exitosa primera etapa en Colombia. Las presentaciones en Bucaramanga y Medellín registraron una masiva asistencia, mientras que el concierto en Cali alcanzó el sold out.

Esto solo confirma el gran momento que vive el cantautor y el vínculo que mantiene con su público después de más de diez años de trayectoria.

Antes de emprender su viaje al exterior, Manuel Medrano ofrecerá un concierto muy especial el próximo 6 de agosto en Cartagena, su ciudad natal.

La presentación marcará el cierre de la etapa colombiana de la gira y representará un emotivo reencuentro con la tierra donde comenzó su historia musical.

Uno de los aspectos que ha distinguido a “Superior Tour” es el espacio que Medrano ha abierto para impulsar a nuevos talentos nacionales.

En cada ciudad ha invitado a artistas emergentes para abrir sus conciertos y compartir escenario con él, una iniciativa con la que busca respaldar el crecimiento de la nueva generación de músicos colombianos.

Tras su paso por Colombia, la gira llegará el 11 de octubre a San José (Costa Rica), continuará el 15 de octubre en Ciudad de Guatemala y el 18 de octubre en San Salvador.

Posteriormente, el artista iniciará una extensa serie de conciertos en México, con presentaciones en ciudades como Acapulco, Mérida, Coatzacoalcos, Chihuahua, Torreón, San Luis Potosí, Los Cabos y La Paz, además de nuevas fechas que serán anunciadas próximamente.

El regreso a México representa un momento especial para el artista, ya que se trata de uno de los mercados que más ha impulsado su carrera internacional y donde ha consolidado una fiel base de seguidores.

Dos veces ganador del Latin GRAMMY, Manuel Medrano se ha convertido en una de las principales voces del pop latino.

Su música acumula más de 700 millones de reproducciones en plataformas digitales y sus videos superan los 2.200 millones de visualizaciones en YouTube, cifras que respaldan el crecimiento de una carrera que continúa expandiéndose con “Superior Tour”.