Juliana Velásquez, la intérprete de “La Colombiana” fue la invitada sorpresa de Rosalía en Bogotá

La cantante colombiana Juliana Velásquez se convirtió en tendencia la noche del 16 de julio, tras sorprender al público como invitada especial de Rosalía en el primer concierto de la artista española en el Movistar Arena de Bogotá.

Rosalía interrumpió su show para presentar a su invitada sorpresa, destacando su talento como cantante, compositora y actriz, y pidió al público que la recibiera con cariño. La aparición de artistas locales es una tradición en los conciertos del Lux Tour, con la que la española busca conectar con la escena de cada país que visita.

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La historia que Juliana contó en el “Confesionario”

Velásquez relató que vivió una relación con un actor colombiano, reconocido por protagonizar producciones nacionales e internacionales, que surgió durante el rodaje de una serie en la que ambos participaban. Contó que se trató de un romance mantenido en secreto, marcado por inseguridades sobre su propia apariencia.

Según narró, la situación cambió cuando el actor le hizo un comentario sobre su apariencia: “Contigo me pasa que no me importa el físico”. Juliana explicó que, lejos de sentirse mal, la frase terminó por reafirmar su decisión de alejarse de cualquier persona que no la valorara plenamente.

El cierre del momento

Tras la confesión, Rosalía interpretó “La Perla”, canción que suele presentar después de este segmento con sus invitadas en cada ciudad. La artista española ofrecerá una segunda función en el Movistar Arena el sábado 18 de julio.