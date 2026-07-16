La Gobernación de Caldas saldó la totalidad del pasivo pensional del magisterio

Jhon Alexander Alzate, secretario de Hacienda de Caldas (izquierda), Henry Gutiérrez, gobernador de Caldas (centro) y Luis Herney Vargas, secretario de Educación de Caldas (derecha) explicando el trabajo de saldar el pasivo pensional.

Caldas

Una buena noticia para las finanzas del departamento de Caldas es el saneamiento total del pasivo pensional pasando de 536.000 mil millones de pesos a 0 pesos, según datos oficiales del 31 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2025. El mandatario caldense Henry Gutiérrez, explica cómo es la cancelación del pasivo pensional del magisterio y Colpensiones.

“El saneamiento fiscal de unos 534.000 millones de pesos ante el FONPET es el resultado de un trabajo juicioso. Nos quedan unos excedentes de, aproximadamente, 64.000 millones de pesos que deben llegar este año para invertirlos en PAE, infraestructura educativa, transporte escolar, entre otros. Además de esto, con Colpensiones también se ha hecho un saneamiento de alrededor de $ 1.500 millones, de los cuales recibiremos $ 20.000 millones para inversiones generales en la gobernación”.

El impacto en las finanzas es positivo, ya que se los excedentes se destinarán a los beneficios de los estudiantes como PAE, transporte escolar e infraestructura educativa, principalmente. El estado de depuración con Colpensiones disminuyó de 3.307 millones de pesos a 1.781 millones de pesos a junio de 2026.

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“El panorama ayuda a evitar caer en una nueva ley de quiebras como la 550, nos alejamos gracias al trabajo que empezó hace varios años que, a pesar de ser tedioso, se ha revisado toda la documentación para conocer realmente el estado de depuración, ya que nos cobraban pensiones de docentes fallecidos, en otros casos pagábamos varias veces por un mismo profesor y esto se remonta desde el Viejo Caldas, aunque después de la división administrativa, nos acumulaban las deudas pensionales de los otros dos departamentos”, explica Henry Gutiérrez Ángel.

El proceso de depuración continuará para revisar saldos y evitar nuevamente escenarios de alta deuda con Colpensiones y la Fiduprevisora FOMAG.