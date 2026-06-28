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28 jun 2026 Actualizado 21:42

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Política

José Manuel Restrepo pidió suspender nombramientos en la UNP antes del cambio de Gobierno

El vicepresidente electo, como director del empalme, manifestó que " estamos hablando de personas que tendrán la misión de proteger al presidente electo y a su equipo”.

José Manuel Restrepo. Foto: (Colprensa - Camila Díaz)

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El vicepresidente electo José Manuel Restrepo, como director del empalme, solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) abstenerse de adelantar nuevos nombramientos durante la transición presidencial relacionados con el Decreto 0670 de 2026, que estableció requisitos alternativos de estudios y experiencia para los cargos de Oficial de Protección.

“No estamos hablando de cualquier cargo; estamos hablando de personas que tendrán la misión de proteger al presidente electo y a su equipo”, dijo.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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