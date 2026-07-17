¿Por qué la fiscalía no ha judicializado al agresor del comandante de Bomberos de Ventaquemada?

Tunja

El subteniente Jairo Humberto Bolívar Vargas, comandante del cuerpo de Bomberos de Ventaquemada, lucha por su vida en una Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, luego de ser sometido a una compleja cirugía practicada por el cuerpo de Neurociencias, tras resultar gravemente herido en medio de un hecho de intolerancia ocurrido el lunes festivo 13 de julio en la carrera 9 No. 24 – 86 del barrio Las Nieves en el centro de Tunja.

Según conoció Caracol Radio la Policía Metropolitana de Tunja, un sujeto de 32 años identificado como Julián David Torres Corredor fue capturado en flagrancia luego de agredir físicamente, al señor Jairo Humberto Bolívar, ocasionándole hematomas en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue remitido en ambulancia al Hospital San Rafael con el fin de recibir atención médica. El capturado fue trasladado a las instalaciones de la URI con el fin de adelantar procedimiento de judicialización.

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La alcaldía de Ventaquemada se solidarizó con el comandante quien sigue en la UCI con soporte ventilatorio e invitó a la comunidad a unirse en una cadena de oración por su recuperación, “nos unimos en oración por la vida del subteniente Jairo Humberto Bolívar Vargas, pidiendo a Dios y a la santísima virgen que le concedan fuerza, salud y una pronta recuperación”.

De acuerdo con la información conocida, el comandante habría recibido un fuerte golpe en la cabeza, lo que obligó a su traslado de urgencia al Hospital San Rafael, donde fue intervenido quirúrgicamente por especialistas del área de Neurociencias y permanece bajo estricto cuidado médico.

Las autoridades indicaron que el hombre presuntamente agredió físicamente a Bolívar Vargas cuando éste le pidió que recogiera los excrementos de su perro. Lo lanzó contra el piso donde recibió un fuerte golpe en la cabeza y ya herido, siguió golpeándolo, causándole trauma craneoencefálico severo.

Aunque el presunto responsable fue identificado e individualizado está en libertad, mientras el comandante de Bomberos de Ventaquemada lucha por su vida.

Hasta este momento la Dirección Seccional de Fiscalías de Boyacá en cabeza de José Miguel Guevara Camargo no ha solicitado la orden de captura contra el agresor Julián David Torres, capturado en flagrancia por la Policía Metropolitana de Tunja y quién debería ser judicializado por tentativa de homicidio agravado.