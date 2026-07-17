Fiscalía avanza en proceso por homicidio de menor durante cabalgata en San Luis de Gaceno

El principal investigado fue imputado por homicidio agravado y no aceptó los cargos por la muerte de Anderson Arley Ruiz Cárdenas, de 17 años.

La Fiscalía General de la Nación continúa el proceso penal por la muerte de Anderson Arley Ruiz Cárdenas, adolescente de 17 años asesinado durante una riña registrada el pasado fin de semana en el barrio La Sardinata, en San Luis de Gaceno.

El principal señalado, José Aníbal Ramos Galindo, fue capturado y enfrenta un proceso por el delito de homicidio agravado, sin haber aceptado los cargos formulados en su contra.

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Durante una entrevista concedida a Caracol Radio, un ciudadano que ha seguido las audiencias judiciales y cuya identidad fue protegida bajo el nombre de “Marcelo”, reconstruyó la secuencia de los hechos conocidos hasta el momento. Explicó que el incidente comenzó luego de que un caballo atropellara un perro durante una cabalgata, situación que desencadenó una discusión entre caballistas y varios jóvenes del municipio.

Según el relato entregado por el entrevistado, Anderson Arley Ruiz acudió en defensa de un amigo que previamente había sido intimidado. Posteriormente, al encontrarse nuevamente con los caballistas en el centro del municipio, se produjo una confrontación verbal que derivó en una agresión física. Marcelo aseguró que José Aníbal Ramos Galindo descendió de su caballo y utilizó un arma blanca con la que habría lesionado mortalmente al menor, quien falleció minutos después en el hospital local.

Marcelo afirmó que, hasta el momento, no se conocen pronunciamientos oficiales sobre los permisos para la realización de la cabalgata por parte de la Alcaldía, la Inspección de Policía o la Policía Nacional. Mientras avanzan las diligencias judiciales, la Fiscalía continúa recopilando pruebas para establecer las responsabilidades dentro del proceso.