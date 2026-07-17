Estos son lo proyectos que presentará en el Congreso el representante José Luis Bohórquez

Boyacá

Ocho congresistas de Boyacá se alistan para iniciar labores en el Capitolio Nacional en el marco de una nueva legislatura, muchos de ellos tienen listas las iniciativas que liderarán, los debates que preparan y las comisiones a las que aspiran llegar.

El Representante a la Cámara del Pacto Histórico, exalcalde de Duitama, José Luis Bohóquez dijo que llegar al legislativo es un sueño cumplido, serán oposición al nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella, espera integrar la Comisión Quinta encargada de los asuntos agropecuarios, minero energéticos, ambientales, campesinos y ya tiene listos varios proyectos de ley que presentará para beneficiar a los colombianos más vulnerables.

“El 20 de julio, este lunes arranca las sesiones de congreso y yo estaré cumpliendo sus sueños, se lo confieso, vamos para allá, espero quedar en la comisión quinta, que es la comisión de asuntos agropecuarios, dinero, energéticos, ambientales, campesinos. Es la comisión que creo que resume nuestra querida Boyacá, así que estamos tratando de hacer toda la gestión.

“Ya estamos trabajando para poder radicar nuevamente el proyecto de la prohibición del fracking como bancada y como gobierno para proteger todos nuestros páramos, nuestras cuencas hídricas para proteger incluso nuestro Lago de Tota donde podría hacerse fracking porque hay títulos con polígonos mineros. Vamos a trabajar en un proyecto de la pensión campesina y esperamos que en esta legislatura podamos radicar esa propuesta con la que me comprometí con los campesinos de Boyacá y es a radicar el proyecto para que a través de un punto del IVA podamos empezar a generar progresivamente un espacio o un sistema propio pensional único y exclusivo para los campesinos de Colombia, entre ellos de Boyacá. Vamos con un proyecto sobre temas de maquinaria para municipios de cuarta y quinta que son los que más sufren y a los alcaldes les toca seguir rogando al gobernador o al diputado que le ayuden con una máquina para poder solucionar, por ejemplo, lo que está pasando en Guacamayas, Panqueba, entre otras cosas. Queremos crear un centro de maquinaria y de dónde sale esa maquinaria, de la que se usa para la minería ilegal que hoy es destruida por las autoridades cuando se hacen los operativos. Nosotros queremos que las máquinas no se destruyan, que se decomisen y se le entregue a título de donación a los municipios de cuarta y quinta y sexta categoría”.

El congresista aseguró que también presentará proyectos educativos, ambientales, y claro el control político al Gobierno.