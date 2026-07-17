“A Flor de Piel”: así será la nueva apuesta de Planchando el Despecho en Bogotá

Planchando el Despecho prepara su regreso a Bogotá con una propuesta renovada. El exitoso espectáculo musical anunció el estreno de “A Flor de Piel”.

Esta nueva temporada promete convertirse en la más ambiciosa de su historia gracias a un nuevo repertorio, arreglos inéditos y una puesta en escena completamente transformada.

Las funciones se realizarán los próximos 28 y 29 de agosto en el Teatro Astor Plaza, donde el público podrá vivir una experiencia diferente a la de temporadas anteriores.

Según la producción, el espectáculo se reinventa de principio a fin con nuevas versiones musicales y una propuesta visual diseñada para intensificar las emociones que han convertido a Planchando el Despecho en uno de los formatos más exitosos del entretenimiento en Colombia.

Uno de los principales atractivos de “A Flor de Piel” será el encuentro de artistas y estilos musicales que, en apariencia, pertenecen a universos distintos.

El repertorio incluirá reinterpretaciones de canciones de Michael Jackson, Grupo Firme, Yuri y Toto la Momposina, entre otros referentes musicales.

Estas versiones serán fusionadas con géneros como la cumbia, la música electrónica, la banda, la ranchera y diversos sonidos latinoamericanos, creando un formato que busca sorprender tanto a los seguidores habituales del espectáculo como a nuevas audiencias.

La renovación también llegará al escenario. La producción confirmó una nueva estética visual, coreografías inéditas, vestuarios inspirados en grandes íconos de la música.

Más allá del componente musical, “A Flor de Piel” se presenta como un recorrido emocional por el amor, el desamor, la nostalgia y la celebración de quienes han vivido una ruptura.

La propuesta invita al público a cantar, bailar, recordar y conectar con historias que han marcado distintas generaciones.

Con esta nueva temporada, Planchando el Despecho apuesta por una evolución de su formato original y busca consolidar una producción que combina clásicos populares, nuevas sonoridades y una puesta en escena de gran formato en dos únicas funciones en Bogotá.