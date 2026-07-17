“Las falencias detectadas fueron corregidas”: Presidente del Consejo de Estado sobre salario mínimo

El presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña Plata, indicó que “las falencias que se detectaron en el primer decreto fueron corregidas” al explicar las razones por las cuales se revocó la suspensión del aumento del salario mínimo.

Asimismo, indicó que no se constataron efectos nocivos en esta nueva decisión del Consejo de Estado, así lo indicó tras su participación en el II Encuentro Nacional de Contralores que se desarrolló en Barranquilla.

Este viernes, se conoció el fallo del Consejo de Estado que revocó el auto que suspendía de manera provisional el aumento del 23.7% del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional en diciembre del año anterior.

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Ministro de Trabajo celebra el fallo

Asimismo, desde Barranquilla, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, indicó que el Gobierno Nacional seguirá trabajando en la reglamentación de la reforma laboral tras celebrar la revocatoria del Consejo de Estado de la suspensión del aumento del salario mínimo.

El alto funcionario indicó que el fallo del Consejo de Estado le concede la razón al Gobierno Nacional sobre el aumento de hasta el 23% del salario mínimo que fue decretado en diciembre del año anterior.