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18 jul 2026 Actualizado 12:10

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Barranquilla

Estos son los sectores de Barranquilla donde HOY 18 de julio no habrá energía por trabajos de Air-e

La empresa también anunció trabajos en un municipio del Atlántico.

Imagen de referencia sobre el servicio de energía./Air-e

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Barranquilla
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Este sábado 18 de julio, de acuerdo con Air-e, ejecutará trabajos en un sector del barrio La Floresta, en el norte de Barranquilla.

Las obras se llevarán a cabo entre las 7:50 de la mañana y las 6:00 de la tarde, en la carrera 75B con la calle 87C.

Mientras tanto, en el circuito Sierra la empresa ejecutará obras en redes eléctricas entre las 8:45 de la mañana y las 5:40 de la tarde, en las carreras 19 y 20 con la calle 45D en el barrio San José.

Para el caso del circuito Los Andes, hay trabajos con riesgo de interrupción en los barrios Nueva Colombia, Carlos Meisel, El Silencio, San Felipe, La Libertad, Nueva Granada, San Domingo y parte de sectores de La Esmeralda y Olaya, entre las 7:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

Más información

Trabajos en municipio

Por otro lado, en el barrio 20 de Julio de Santo Tomás se cambiará un poste en la carrera 11 con la calle 3, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

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