Controlan incendio forestal en el parque Isla Salamanca

Después de 24 horas fue controlado el incendio forestal que se presentó desde el mediodía de este jueves, 16 de julio, en el parque Isla Salamanca. Según las autoridades fueron más de 30 hectáreas consumidas.

El sistema Bambi Bucket en un helicóptero Bell 212 realizó 28 descargas, es decir, más de 6.000 galones de agua y 20 galones de liquido retardante, así lo indicó el General Eduardo Restrepo, comandante Aéreo de Combate No3.

Las autoridades de Barranquilla estuvieron evaluando declarar la emergencia por contaminación del aire debido a la densa capa de humo que se presentó en la ciudad producto de esta conflagración.

Barranquilla Verde confirmó que, tras el monitoreo realizado, se registran mayores concentraciones de material particulado (PM10 y PM2.5), con valores superiores a los 100 microgramos por metro cúbico, lo que podría presentar un riesgo para la salud si la exposición es prolongada.