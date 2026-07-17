“La gente sabe cuál es mi posición política, que soy de izquierda”: ‘Wally’, senador electo

El influenciador Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, conocido en redes sociales como ‘Wally Opina’, conversó en Sin Anestesia de La Luciérnaga sobre su llegada al Senado de la República a partir del próximo 7 de agosto.

Sobre el impacto de su opinión en redes sociales, Rodríguez aseguró que a través de ‘Wally Opina’ “siempre se ha sentado una postura muy clara sobre lo que se está diciendo”.

“La gente sabe cuál es mi posición política, sabe que yo soy de izquierda (y) una persona progresista (…) nunca se ha intentado ocultar disfrazándolo de objetividad o de otra cosa que no es. Siempre se han tomado posturas bastante claras y de frente a la audiencia”, reconoció.

Ante la pregunta sobre si lo han llamado de campañas políticas para pagarle por ser influenciador y para creer en una ideología, el senador electo respondió: “Yo creo que hay una raya respecto a quienes han llegado a la política teniendo en cuenta que han trabajado temas políticos versus lo que se intentó hacer con partidos como Cambio Radical”.

Frente a las campañas “quemadas” que intentaron llevar influenciadores como parte de su estrategia de marketing, ‘Wally’ aseguró que “sobre el papel se ve que los votos no reaccionaron necesariamente a estas campañas ni al número de seguidores que tenían”.

“Eso muestra, para bien, que la gente está alrededor de los temas políticos. Las audiencias que se mueven alrededor de los creadores de contenido político sí apoyan a quienes llevan ese contenido de manera seria y están hablando de eso todos los días, y no a alguien que acaba de aterrizar como candidato hablando de cualquier tema”, agregó.

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