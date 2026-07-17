¿Por qué influencers como ‘Pechy Player’ no llegaron al Congreso? Esto dice Walter Rodríguez ‘Wally’
El senador electo por el Pacto Histórico explicó en La Luciérnaga por qué algunos creadores de contenido no lograron capitalizar su audiencia en votos.
Walter Rodríguez, más conocido en redes sociales como ‘Wally’, estuvo en Sin Anestesia de La Luciérnaga hablando sobre sus perspectivas de cara al Congreso que inicia en el próximo periodo legislativo y el gobierno electo.
En desarrollo.
Vea a ‘Wally’ en Sin Anestesia de La Luciérnaga:
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David Otero
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