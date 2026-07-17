“Vamos a seguir haciendo contenido para redes sociales”: ‘Wally’, senador electo

Walter Rodríguez, más conocido en redes sociales como ‘Wally Ospina’, conversó en Sin Anestesia de La Luciérnaga de Caracol Radio sobre su llegada al Senado de la República y contó detalles de lo que será el futuro de sus canales y contenido.

Wally, quien llegará al Senado de la República a partir del próximo 7 de agosto, mostró su rechazo a los beneficios y la desigualdad que existe entre la brecha salarias de los congresistas y ciudadanos del común.

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“Yo no voy a ser como JP que decía que iba a regalar su salario todos los meses y sacó un video el primer mes y después hizo el tonto. Eso sería hipócrita de mi parte. Pero lo que sí es que desde el Congreso vamos a apoyar todas las iniciativas legislativas posibles para acabar con tantos beneficios”, manifestó Wally.

El senador electo dio a conocer que va a seguir con creación de contenido en redes sociales, pese a que cuando se asume la labor de congresista no se puede tener otro ingreso ni ninguna otra tarea por la que devengue un salario.

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Walter Rodríguez señaló que varios congresistas se han dado cuenta de que el fenómeno de las redes sociales es importante y algunos de ellos han comenzado con la creación de contenido.

“En estas campañas políticas, varios congresistas han dado cuenta que el fenómeno de las redes sociales es absolutamente importante, y de hecho, desde hace más de cuatro años, hay varios de ellos.

“Nosotros seguiremos creando contenido. No sabemos si lo vamos a seguir haciendo con el mismo formato de Wally Opina, pero que vamos a seguir haciendo contenido para redes sociales. Lo vamos a seguir haciendo porque absolutamente todos los congresistas lo hacen", aseguró ‘Wally’.

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