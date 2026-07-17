“Tengo esquema de seguridad hace mucho, no es nada del Congreso”: Walter Rodríguez, ‘Wally’

El senador electo, Walter Rodríguez ‘Wally’, pasó por los micrófonos de Sin Anestesia, de La Luciérnaga en Caracol Radio y habló del nuevo periodo del Congreso entregando detalles de su sueldo y los “beneficios” que ha recibido.

Además, se refirió a la suspensión del decreto que firmó el presidente Petro con el que eliminó la prima especial de los congresistas, afirmando que “desde Walter Rodríguez como senador electo en este momento, hemos rechazado siempre los beneficios y la desigualdad que existe entre la brecha salarial de los congresistas y los ciudadanos del común”, por lo que tildó la decisión como lamentable.

Sin embargo, afirmó ser consciente de que él recibirá este tipo de privilegios.

“Yo no voy a ser como JP que decía que iba a regalar su salario todos los meses y sacó un video el primer mes y después hizo el tonto. Eso sería hipócrita de mi parte”, dijo.

No obstante, aclaró que desde el Congreso va a apoyar todas las iniciativas legislativas posibles para acabar con tantos beneficios.

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En cuanto al esquema de seguridad que tendría que recibir como senador, mencionó que hace mucho cuenta con un esquema de seguridad propio debido a las denuncias que se han hecho como Wally, pero recalcó que esto “es muy aparte de lo que tenga que ver con el Congreso de la República”.

Y reiteró que va a “seguir luchando para terminar con tanto privilegio que tienen con los congresistas”.