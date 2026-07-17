La Carrera del Pacífico - Cali 10K presentó su élite internacional para la edición 2026

La organización de La Carrera del Pacífico - Cali 10K presentó oficialmente la nómina de atletas internacionales que competirán en la quinta edición de la carrera, considerada una de las pruebas de ruta más importantes de Latinoamérica por el nivel de sus participantes y la rapidez de su recorrido.

El lanzamiento se realizó en el Hotel Intercontinental de Cali con la presencia del secretario del Deporte y la Recreación de Cali, Alexander Camacho; la representante de Asics Colombia, Mayra Moreno; el vicepresidente de la Federación Colombiana de Atletismo, Américo Ortega; y el director general del evento, Luis Felipe Posso.

La competencia mantendrá su recorrido tradicional, con salida y llegada en la plazoleta Jairo Varela, frente al Centro Administrativo Municipal. El trazado recorrerá la avenida Sexta hacia el norte de la ciudad, continuará por la calle 44 Norte y la avenida Tercera Norte, antes de regresar al punto de meta.

Entre las principales figuras internacionales sobresale la keniana Gladys Kwamboka, campeona de la Carrera del Pacífico 2024 y ganadora de la Media Maratón de Bogotá ese mismo año, además de campeona africana de los 10.000 metros.

La nómina élite también estará integrada por Charles Matata (Kenia), especialista en media maratón con marca personal de 59:15; Vincent Mutai (Kenia), dueño de un registro de 27:31 en los 10 kilómetros; John Wele (Tanzania), con un mejor tiempo de 27:53; y Mao Ako (Tanzania), actual subcampeón de la Carrera del Pacífico y campeón de las medias maratones de Zanzíbar y Dar es Salaam.

A ellos se suman la peruana Zaida Ramos, el ghanés William Aponsah, los etíopes Tigist Tesema y Gemechu Tolosa, el ugandés Deogracius Musobo y los kenianos Verónica Nyaruai, Naomi Chepngeno, Gladys Cherop, Gideon Kiprop y Beatrice Cheserek.

El secretario del Deporte, Alexander Camacho, destacó el carácter integrador del evento.

“La Carrera del Pacífico - Cali 10K es la cita más alegre de las familias caleñas, vallecaucanas y colombianas. A pesar de mantener un alto nivel técnico, es un encuentro de amistad animado por los desafíos personales de los corredores”.

Por su parte, Luis Felipe Posso señaló que la organización espera la participación de más de 6.000 corredores de Colombia y cerca de 30 países, consolidando a la prueba como uno de los grandes eventos atléticos del continente.

“Estaremos viviendo la semana más alegre de Colombia porque la Carrera del Pacífico será el abrebocas de la celebración cultural y deportiva más importante del país, el Festival Petronio Álvarez. En Cali están pasando cosas buenas”.

Las inscripciones para la quinta edición de la Carrera del Pacífico - Cali 10K continúan abiertas a través de la página oficial del evento.