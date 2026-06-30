Karol G aparece como invitada en concierto de Rosalía y hace confesión sobre una de sus exparejas

La cantautora y actriz española Rosalía invitó a la cantautora colombiana Karol G a la segunda fecha de su ‘Lux Tour’ en Inglewood, California, en los Estados Unidos.

“Ella ha demostrado que con trabajo, con disciplina y mucho, mucho corazón, uno puede romper fronteras y llevar su música por el mundo entero”, dijo Rosalía al presentar a la estrella del reguetón colombiano.

“Ella es una rockstar, una leyenda, una mujer fuerte que cree en sí misma. ¡Recibamos con amor y con un aplauso inmenso, por favor, a la única e inigualable, a la Bichota!”, agregó la artista española.

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Posteriormente, ambas se dieron un gran abrazo y pasaron al “Confesionario”, una sección de su gira en la que Rosalía ha invitado a cantantes como las españolas Aitana, Bad Gyal y la inglesa Lola Young y actrices como la española Rossy de Palma y la modelo y actriz inglesa Cara Delevingne.

“Nosotras nos conocimos hace unos años. Que nos saludamos, hola y adiós. Rapidísimo, pero aquí, claro, ya esto es otro nivel de amistad ya, ¿eh?”, explicó Rosalía.

“Karol, si hay algo, mira, si hay algo que tú tuvieras ganas de sacarte del pecho. Algo que de golpe digas esto es un sexbait pa’ ti. Algo que tú sientas que tengas ganas de decir hoy. Me quiero sacar esto de ahí, de dentro”, continuó.

“Te voy a confesar algo. Resulta que estuve en una relación donde esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo. Pero lo más, ya lo chimba después era como ver la parte, la más curiosa, era esperar la excusa para el siguiente año para no estar en mi cumpleaños, y el siguiente año para no estar en mi cumpleaños y el siguiente año para no estar en mi cumpleaños”, confesó la Bichota.

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“El último cumpleaños nos íbamos de viaje. Ya estábamos con las maletas en el aeropuerto y, además, íbamos a celebrar el cumpleaños en otra parte del mundo y, pues, en el aeropuerto, en la sala de espera. Dime que a ti te han de pasado cosas, pero no te han dejado en la sala de espera del aeropuerto. Bajé las maletas. Me quedé, pero me bajé de ese vuelo y me bajé del vuelo completa”, finalizó.

Rosalía continuará su paso por los Estados Unidos en San Diego y Oakland, respectivamente, el 1 y el 3 de julio, para presentarse en Bogotá el 16 y el 18 del mismo mes.

Por su parte, Karol G iniciará su gira ‘Viajando por el Mundo’ el próximo 24 de julio en Chicago, Estados Unidos.